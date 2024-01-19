У Росії офіційно визнали нацистським гасло "Слава Україні"

Українці закутані в прапори своєї країни. Фото: dw.com

Росія віднесла Організацію українських націоналістів (ОУН) та її символіку, зокрема гасло "Слава Україні — Героям Слава", до "нацистських організацій". Також росіяни заборонили "емблему у вигляді золотого стилізованого тризубця і чорного трикутника".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що за даними російського Міністерства юстиції, ОУН потрапила до організацій, які є під забороною. До цього списку також додали Українську народно-революційну армію, Українську повстанську армію (УПА) та Українську народну самооборону.

За демонстрацію символіки ОУН у Росії передбачається адміністративна відповідальність — накладання штрафу в розмірі до 2 тисяч рублів (близько 855 грн) або адміністративний арешт до 15 діб. Якщо до "злочину" вдалися посадовці — штраф до 4 тисяч рублів (більш як 1710 грн), для юридичних осіб — до 50 тисяч рублів (понад 21 тисячу грн).

Що відомо про ОУН

Організація українських націоналістів (ОУН) була заснована у Відні 3 лютого 1929 року. Метою її діяльності було створення самостійної Української держави та її розвиток. Визнана громадською організацією в Україні 1993 року, ОУН виникла як підпільна організація, що швидко стала потужною силою з чисельністю 10-30 тисяч членів.

Наперекір репресіям, організація вдавалася до підпільної діяльності, тероризму і політичних вбивств в опозиції до окупаційних влад. Ні польському, ні радянському керівництву не вдалося остаточно знищити ОУН. Таким чином, в умовах після радянської анексії західноукраїнських земель, коли інші політичні сили були розгромлені, саме ОУН залишилася і продовжила підпільну боротьбу за незалежність.

Нагадаємо, що Кремль намагається використати міф про Велику Вітчизняну війну, щоб підготувати російську громадськість до тривалої війни в Україні. Водночас це суперечить нинішньому рівню мобілізації Росії та марним спробам президента РФ Володимира Путіна запевнити росіян, що війна не матиме тривалого внутрішнього впливу.