В России мог умереть брат Подоляка, военный

Могила, вероятно, брата Подоляка. Фото: KIU

Чешская мониторинговая группа KIU, которая отслеживает сообщения о погибших российских военных и силовиках, предполагает, что на фронте против Украины мог погибнуть брат украинского политика. Речь идет о родственнике советника главы Офиса Президента Михаиле Подоляке.

Об этом KIU написала в X в субботу, 6 июля.

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"Владимир Михайлович Подоляк, российский полковник в отставке, старший брат Михаила Подоляка, советника президента Украины, умер 19 мая 2024 года в возрасте 59 лет", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что обстоятельства его смерти неизвестны, а россияне публично об этом не сообщали. На опубликованных кадрах могилы мужчина одет в военную форму, на которой множество наград, одна из них — со знаком за службу в ГРУ.

В KIU отметили, что полковник разведки был на пенсии и вместе с тем опровергли информацию Telegram-каналов о том, что брат Подоляка был убит на войне в Украине.

Как известно, сам советник Офиса Президента еще зимой рассказывал, что у него есть старший брат, который живет в России, но они не общаются. Также он опровергал информацию о его службе в КГБ и ФСБ, но ничего не говорил о ГРУ.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE рассказал о трех инструментах, которые могут заставить РФ закончить войну против Украины и приблизиться к справедливому миру.

Также Подоляк подчеркнул, что Россия обязательно потерпит поражение и после окончания войны будет претерпевать большие трансформации.