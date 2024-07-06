В Росії міг померти брат Подоляка, який був військовим

Могила, ймовірно, брата Подоляка. Фото: KIU

Чеська моніторингова група KIU, яка відстежує повідомлення про загиблих російських військових і силовиків, припускає, що на фронті проти України міг загинути брат українського політика. Йдеться про родича радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка.

Про це KIU написала в X у суботу, 6 липня.

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"Володимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці, старший брат Михайла Подоляка, радника президента України, помер 19 травня 2024 року у віці 59 років", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що обставини його смерті невідомі, а росіяни публічно про це не повідомляли. На опублікованих кадрах могили чоловік вдягнений у військову форму, на якій безліч нагород, одна з них — зі знаком за службу в ГРУ.

В KIU зазначили, що полковник розвідки був на пенсії, та водночас спростували інформацію Telegram-каналів про те, що брат Подоляка був убитий на війні в Україні.

Як відомо, сам радник Офісу Президента ще взимку розповідав, що має старшого брата, який живе в Росії, але вони не спілкуються. Також він спростовував інформацію про його службу в КДБ і ФСБ, але нічого не казав стосовно ГРУ.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE розповів про три інструменти, які можуть примусити РФ закінчити війну проти України і наблизитися до справедливого миру.

Також Подоляк наголосив, що Росія обовʼязково зазнає поразки і після закінчення війни зазнає великих трансформацій.