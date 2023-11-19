В России заявили об атаке беспилотников на Москву
Россию продолжают атаковать беспилотники. В воскресенье, 19 ноября, силы ПВО РФ якобы отбили атаку БпЛА в городском округе Электросталь, летевшего на Москву.
Об этом пишут российские СМИ.
Атака беспилотников на Москву — что известно
Отмечается, что в Московской области сработало ПВО.
Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в результате атаки пострадавших нет.
"Экстренные службы работают на месте инцидента" , — написал он.
Атака беспилотников по объектам РФ
Напомним, около 20 беспилотников в ночь на 7 ноября якобы атаковали Россию. Стало известно, сколько БПЛА сбили российские силы ПВО.
Также мы сообщали, что Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель во временно оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.
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