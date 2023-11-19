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В России заявили об атаке беспилотников на Москву

19 ноября 2023 23:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В России заявили об атаке беспилотников на Москву
Москву пытался атаковать беспилотник. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россию продолжают атаковать беспилотники. В воскресенье, 19 ноября, силы ПВО РФ якобы отбили атаку БпЛА в городском округе Электросталь, летевшего на Москву.

Об этом пишут российские СМИ.

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Атака беспилотников на Москву — что известно

Отмечается, что в Московской области сработало ПВО.

Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в результате атаки пострадавших нет.

Мэр Москвы об атаке беспилотников. Фото: скриншот с Telegram

"Экстренные службы работают на месте инцидента" , — написал он.

Атака беспилотников по объектам РФ

Напомним, около 20 беспилотников в ночь на 7 ноября якобы атаковали Россию. Стало известно, сколько БПЛА сбили российские силы ПВО.

Также мы сообщали, что Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель во временно оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.

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