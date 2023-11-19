У Росії заявили про атаку безпілотників на Москву
Росію продовжують атакувати безпілотники. У неділю, 19 листопада, сили ППО РФ нібито відбили атаку БпЛА у міському окрузі Електросталь, що летів на Москву.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Атака безпілотників на Москву — що відомо
Зазначається, що в Московській області спрацювало ППО.
Як повідомив мер міста Сергій Собянін, внаслідок атаки постраждалих немає.
"Екстрені служби працюють на місці інциденту", — написав він.
Атака безпілотників по об'єктах РФ
Нагадаємо, близько 20 безпілотників в ніч проти 7 листопада нібито атакували Росію. Стало відомо, скільки БпЛА збили російські сили ППО.
Також ми повідомляли, що Україні на початку листопада вдалося вразити дуже важливу ціль у тимчасово окупованому Криму. Постраждала дорога військова авіація ЗС РФ.
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