У Росії заявили про атаку безпілотників на Москву

Москву намагався атакувати безпілотник. Фото: російські ЗМІ

Росію продовжують атакувати безпілотники. У неділю, 19 листопада, сили ППО РФ нібито відбили атаку БпЛА у міському окрузі Електросталь, що летів на Москву.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Атака безпілотників на Москву — що відомо

Зазначається, що в Московській області спрацювало ППО.

Як повідомив мер міста Сергій Собянін, внаслідок атаки постраждалих немає.

Мер Москви про атаку безпілотників. Фото: скриншот з Telegram

"Екстрені служби працюють на місці інциденту", — написав він.

Атака безпілотників по об'єктах РФ

Нагадаємо, близько 20 безпілотників в ніч проти 7 листопада нібито атакували Росію. Стало відомо, скільки БпЛА збили російські сили ППО.

Також ми повідомляли, що Україні на початку листопада вдалося вразити дуже важливу ціль у тимчасово окупованому Криму. Постраждала дорога військова авіація ЗС РФ.