В Сенате США сообщили, на каком этапе принятия финансирования для Украины

Заседание Сената США. Фото: shutterstock

В США продолжаются дискуссии по принятию законодательства по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню и усилению безопасности на южной границе Америки. Сенаторы утверждают, что каждый день "на шаг поближе" к принятию помощи нашему государству.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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"Просто сейчас участники переговоров в Сенате с обеих сторон настойчиво работают над утверждением еще одного раунда помощи Украине путем финализации нашего дополнительного пакета национальной безопасности. С каждым днем мы становимся ближе, есть проблемы, которые нужно решить. Но одно можно сказать наверняка: мы продолжим это делать", — заявил лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер.

Он подчеркнул, что последняя помощь Украине от США — пакет на 250 млн долларов, куда вошли необходимые для ВСУ 155-мм боеприпасы. После этого Америка не могла оказать Киеву дальнейшую поддержку из-за отсутствия принятого в Конгрессе финансирования. Но это не значит, что помощи больше не будет, как это распространяет Россия.

"С начала войны Путин сделал ставку на то, что рано или поздно Соединенные Штаты сдадутся. Они сомневаются в решимости Запада. Они сомневаются в американской силе. Сенат обязан убедиться, что Путин пожалеет о том дне, когда подверг сомнению решимость Америки... Мы обязаны помогать нашим друзьям, которые борются за свое выживание. Надо завершить работу над дополнением. Мы еще не достигли этого, но будем работать дальше", — добавил Шумер.

Напомним, недавно мы писали, что США планируют предоставить финансовую помощь для Украины, чтобы поддержать ее экономику во время войны. Для этого из бюджета намерены выделить 11,8 млрд долларов.