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У Сенаті США повідомили, на якому етапі ухвалення фінансування для України

25 січня 2024 09:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Сенаті США повідомили, на якому етапі ухвалення фінансування для України
Засідання Сенату США. Фото: shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У США продовжуються дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні Америки. Сенатори стверджують, що кожен день "на крок ближче" до ухвалення допомоги нашій державі.

Про це повідомляє "Голос Америки"

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На якому етапі ухвалення фінансування для України

"Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки. З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити", — заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер. 

Він наголосив, що остання допомога Україні від США — пакет на 250 млн доларів, куди увійшли необхідні для ЗСУ 155-мм боєприпаси. Після цього Америка не могла надіслати Києву подальшу підтримку через брак ухваленого у Конгресі фінансування. Але це не означає, що допомоги більше не буде, як це поширює Росія. 

"З початку війни Путін зробив ставку на те, що рано чи пізно Сполучені Штати здадуться. Вони сумніваються в рішучості Заходу. Вони сумніваються в американській силі. Сенат зобов'язаний переконатися, що Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки... Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі", — додав Шумер. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що США планують надати фінансову допомогу для України, аби підтримати її економіку під час війни. Для цього з бюджету мають намір виділити 11,8 мільярда доларів. 

США
зброя
переговори
військова допомога
фінанси
війна в Україні
Сенат

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