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В Сербии зарегистрировали филиал движения Медведчука, его возглавил пророссийский политик

7 декабря 2023 14:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Сербии зарегистрировали филиал движения Медведчука, его возглавил пророссийский политик
Пророссийский политик в Сербии Драган Станоевич. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Филиал российской организации "Другая Украина" зарегистрировали в Сербии. Известно, что движение создал обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук после обмена из плена.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на информацию из реестров Сербии и РФ.

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Филиал движения Медведчука в Сербии

Отмечается, что руководителем подразделения организации филиала движения стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич. Известно, что он публично поддерживает российскую агрессию.

Саму организацию, основанную в России, переименовали. Теперь это не "региональное", а "международное общественное движение".

Согласно реестру юридических лиц Сербии, представительство организации "Другая Украина" было открыто в августе 2023 года.

Согласно данным, целью своей деятельности там назвали "налаживание взаимовыгодного сотрудничества между народами Сербии, России и Украины", а уполномоченным лицом представительства является Драган Станоевич.

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Скриншот документа. Фото: Схемы

Что известно о Драгане Станоевиче

Станоевич — пророссийский общественный деятель и политик, находящийся под санкциями СНБО с июня 2021 года. Ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет.

Под ограничения он попал из-за неоднократного увлечения политикой Путина и поддержки российской военной агрессии в Украине.

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Скриншот постов Станоевича в Instagram. Фото: Схемы

Кроме того, он радовался российским обстрелам центра Киева и возмущался из-за задержания СБУ Виктора Медведчука в 2022 году.

Напомним, что в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой. Речь идет об имуществе Оксаны Марченко в Киеве, SPA-гостинице Медведчука "Бескид" и его закарпатской даче "Медвежья дубрава".

Также мы писали, что агентство по розыску и менеджменту активов приступит к процедуре продажи яхты Виктора Медведчука. Кабинет Министров усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов, и теперь такие действия доступны за рубежом.

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