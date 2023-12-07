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У Сербії зареєстрували філію руху Медведчука, її очолив проросійський політик

7 грудня 2023 14:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Сербії зареєстрували філію руху Медведчука, її очолив проросійський політик
Проросійський політик у Сербії Драган Станоєвич. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Філію російської організації "Другая Украина" зареєстрували у Сербії. Відомо, що рух створив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук після обміну з полону.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на інформацію з реєстрів Сербії та РФ.

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Філія руху Медведчука в Сербії

Зазначається, що керівником підрозділу організації філії руху став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич. Відомо, що він публічно підтримує російську агресію.

Саму організацію, засновану в Росії, перейменували. Тепер це не "регіональний", а "міжнародний громадський рух".

Відповідно до реєстру юридичних осіб Сербії, представництво організації "Другая Украина" було відкрито в серпні 2023 року.

Згідно з даними, метою своєї діяльності там назвали "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України", а уповноваженою особою представництва є Драган Станоєвич.

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Скриншот документа. Фото: Схеми

Що відомо про Драгана Станоєвича

Станоєвич — проросійський громадський діяч та політик, який перебуває під санкціями РНБО з червня 2021 року. Йому заборонений в'їзд в Україну протягом трьох років.

Під обмеження він потрапив через неодноразове захоплення політикою Путіна та підтримки російської військової агресії в Україні.

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Скриншот дописів Станоєвича в Instagram. Фото: Схеми

Крім того, він тішився російським обстрілам середмістя Києва та обурювався через затримання СБУ Віктора Медведчука у 2022 році.

Нагадаємо, що наразі в Україні досі не конфіскували частину нерухомості, якою володіють колишній нардеп Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною. Йдеться про маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель Медведчука "Бескид" та його закарпатську дачу "Ведмежа діброва".

Також ми писали, що агенство з розшуку та менеджменту активів розпочне процедуру продажу яхти Віктора Медведчука. Кабінет Міністрів вдосконалив процедуру реалізацію арештованих активів, і тепер такі дії доступні за кордоном.

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