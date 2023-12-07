У Сербії зареєстрували філію руху Медведчука, її очолив проросійський політик
Філію російської організації "Другая Украина" зареєстрували у Сербії. Відомо, що рух створив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук після обміну з полону.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на інформацію з реєстрів Сербії та РФ.
Філія руху Медведчука в Сербії
Зазначається, що керівником підрозділу організації філії руху став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич. Відомо, що він публічно підтримує російську агресію.
Саму організацію, засновану в Росії, перейменували. Тепер це не "регіональний", а "міжнародний громадський рух".
Відповідно до реєстру юридичних осіб Сербії, представництво організації "Другая Украина" було відкрито в серпні 2023 року.
Згідно з даними, метою своєї діяльності там назвали "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України", а уповноваженою особою представництва є Драган Станоєвич.
Що відомо про Драгана Станоєвича
Станоєвич — проросійський громадський діяч та політик, який перебуває під санкціями РНБО з червня 2021 року. Йому заборонений в'їзд в Україну протягом трьох років.
Під обмеження він потрапив через неодноразове захоплення політикою Путіна та підтримки російської військової агресії в Україні.
Крім того, він тішився російським обстрілам середмістя Києва та обурювався через затримання СБУ Віктора Медведчука у 2022 році.
Нагадаємо, що наразі в Україні досі не конфіскували частину нерухомості, якою володіють колишній нардеп Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною. Йдеться про маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель Медведчука "Бескид" та його закарпатську дачу "Ведмежа діброва".
Також ми писали, що агенство з розшуку та менеджменту активів розпочне процедуру продажу яхти Віктора Медведчука. Кабінет Міністрів вдосконалив процедуру реалізацію арештованих активів, і тепер такі дії доступні за кордоном.
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