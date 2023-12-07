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В штаб-квартире ООН показали фильм французского журналиста о войне в Украине

7 декабря 2023 10:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В штаб-квартире ООН показали фильм французского журналиста о войне в Украине
Презентация фильма французского журналиста Бернар-Анри Леви. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вечером 6 декабря в штаб-квартире ООН прошел показ фильма "Слава героям". Режиссером фильма о войне в Украине стал французский журналист и философ Бернар-Анри Леви.

Об этом пишет Укринформ.

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Известно, что показ фильма организовало постпредство Франции при ООН, чтобы его могли увидеть как можно большее число представителей дипломатического корпуса разных стран.

Также киноленту покажут на больших экранах США.

Отмечается, что полуторачасовой фильм Леви снимал в формате репортажей. Режиссер показал события в июне 2023 года — тогда он посетил Украину, в частности, самые горячие точки: Торецк, Краматорск, Покровск, села возле Бахмута, Херсон, Николаев и Одессу.

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Показ фильма в штаб-квартире ООН. Фото: Укринформ

Автор побывал на линии фронта, в затопленных населенных пунктах после подрыва Каховской ГЭС, в бывших местах содержания украинских пленных, разрушенных зданиях прифронтовых городов и на допросах пленных россиян.

Кроме того, журналист взял интервью у военных, волонтеров и местных жителей.

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Льви с украинским военным. Фото: Укринформ

"Мы искали признаки национальной идентичности, культуры народа, саму сущность этого, с одной стороны, и с другой — те признаки героизма, которые следовали из этого кошмара, и были так тронуты отвагой, стойкостью, временами радостью военных", — сказал Леви во время презентации фильма в штаб-квартире ООН.

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Бернар-Анри Леви на презентации фильма. Фото: Укринформ

Напомним, что в Музее мадам Тюссо в Лондоне появится восковая фигура актера Тимоти Шаламе. Его фигуру решили создать накануне выхода долгожданного фантастического фильма "Вонка" о шоколатье Вилли Вонку, где актер сыграл главную роль.

Кроме того, мы писали, что с момента выхода фильма "Титаник" прошло 26 лет. Мы показали, как сейчас выглядят актеры фильма и что изменилось в их жизни через 26 лет.

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