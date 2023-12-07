У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста про війну в Україні

Презентація фільму французького журналіста Бернар-Анрі Леві. Фото: Укрінформ

Увечері 6 грудня у штаб-квартирі ООН відбувся показ фільму "Слава героям". Режисером фільму про війну в Україні став французький журналіст та філософ Бернар-Анрі Леві.

Про це пише Укрінформ.

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Відомо, що показ фільму організувало постпредство Франції при ООН, аби його могли побачити якомога більше представників дипломатичного корпусу різних країн.

Також кінострічку покажуть на великих екранах у США.

Зазначається, що півторагодинний фільм Леві знімав у форматі репортажів. Режисер показав події у червні 2023 року — тоді він відвідав Україну, зокрема найгарячіші точки: Торецьк, Краматорськ, Покровськ, села біля Бахмута, Херсон, Миколаїв та Одесу.

Показ фільму в штаб-квартирі ООН. Фото: Укрінформ

Автор побував на лінії фронту, в затоплених населених пунктах після підриву Каховської ГЕС, колишніх місцях утримання українських полонених, зруйнованих будівлях прифронтових міст та на допитах полонених росіян.

Крім того, журналіст взяв інтерв’ю у військових, волонтерів та місцевих жителів.

Леві з українським військовим. Фото: Укрінформ

"Ми шукали ознаки національної ідентичності, культури народу, саму сутність цього, з одного боку, і з другого — ті ознаки героїзму, які випливали з цього кошмару, і були так зворушені відвагою, стійкістю, часом радістю військових", — сказав Леві під час презентації стрічки у штаб-квартирі ООН.

Бернар-Анрі Леві на презентації фільму. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що у Музеї мадам Тюссо, що у Лондоні, з'явиться воскова фігура актора Тімоті Шаламе. Його постать вирішили створити напередодні виходу довгоочікуваного фантастичного фільму "Вонка" про шоколатьє Віллі Вонку, де актор зіграв головну роль.

Крім того, ми писали, що з моменту виходу кінострічки "Титанік" минуло 26 років. Ми показали, який зараз мають вигляд актори фільму і що змінилося в їхньому житті через 26 років.