Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста про війну в Україні arrow

У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста про війну в Україні

7 грудня 2023 10:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста про війну в Україні
Презентація фільму французького журналіста Бернар-Анрі Леві. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Увечері 6 грудня у штаб-квартирі ООН відбувся показ фільму "Слава героям". Режисером фільму про війну в Україні став французький журналіст та філософ Бернар-Анрі Леві.

Про це пише Укрінформ.

Читайте також:

Фільм про війну в України показали в штаб-квартирі ООН

Відомо, що показ фільму організувало постпредство Франції при ООН, аби його могли побачити якомога більше представників дипломатичного корпусу різних країн.

Також кінострічку покажуть на великих екранах у США.

Зазначається, що півторагодинний фільм Леві знімав у форматі репортажів. Режисер показав події у червні 2023 року — тоді він відвідав Україну, зокрема найгарячіші точки: Торецьк, Краматорськ, Покровськ, села біля Бахмута, Херсон, Миколаїв та Одесу. 

null
Показ фільму в штаб-квартирі ООН. Фото: Укрінформ

Автор побував на лінії фронту, в затоплених населених пунктах після підриву Каховської ГЕС, колишніх місцях утримання українських полонених, зруйнованих будівлях прифронтових міст та на допитах полонених росіян.

Крім того, журналіст взяв інтерв’ю у військових, волонтерів та місцевих жителів.

null
Леві з українським військовим. Фото: Укрінформ

"Ми шукали ознаки національної ідентичності, культури народу, саму сутність цього, з одного боку, і з другого — ті ознаки героїзму, які випливали з цього кошмару, і були так зворушені відвагою, стійкістю, часом радістю військових", — сказав Леві під час презентації стрічки у штаб-квартирі ООН.

null
Бернар-Анрі Леві на презентації фільму. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що у Музеї мадам Тюссо, що у Лондоні, з'явиться воскова фігура актора Тімоті Шаламе. Його постать вирішили створити напередодні виходу довгоочікуваного фантастичного фільму "Вонка" про шоколатьє Віллі Вонку, де актор зіграв головну роль. 

Крім того, ми писали, що з моменту виходу кінострічки "Титанік" минуло 26 років. Ми показали, який зараз мають вигляд актори фільму і що змінилося в їхньому житті через 26 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі