В Симферополе партизаны "Атеш" обнаружили новый штаб ВМФ России

Новый штаб ВМФ РФ в Крыму Фото: АТЕШ/Telegram

В Крыму партизаны провели разведку и обнаружили штаб 22-го армейского корпуса. Сейчас россияне там производят маскировку объекта.

Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

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"Наш агент провел разведку и обнаружил штаб 22-го армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь). По имеющейся информации началось усиление в/час и проводятся маскировку объекта. Военный объект расположен на улице Екатерининской 23. Координаты: 45.93 , 34.094937" , — говорится в сообщении.

Штаб ВМФ на карте Крыма

Что известно

Территория хорошо охраняется военными, постоянно курсируют военные патрули и все покрыты военными сетями.

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Да, заезд транспорта осуществляют через КПП, а через задние ворота с противоположной стороны в/ч. Также на территории можно увидеть личный транспорт среднего сегмента и выше. Вероятно, он принадлежит штабному составу или спецслужбам России.

Диверсии на полуострове

"Мы делаем все, чтобы российская армия была разрушена. Для этого мы проводим диверсии внутри российской армии, а также ищем военные цели извне. Вся информация передается в необходимые структуры", — отметили партизаны "Атеш".

Напомним, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о новых деталях операции спецназовцев ГУР в Крыму. По его словам, один из наших военных попал в плен к россиянам.