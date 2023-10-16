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У Сімферополі партизани "Атеш" виявили новий штаб ВМФ Росії

16 жовтня 2023 18:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Сімферополі партизани "Атеш" виявили новий штаб ВМФ Росії
Новий штаб ВМФ РФ у Криму. Фото: АТЕШ/Telegram
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Криму партизани провели розвідку та виявили штаб 22-го армійського корпусу. Зараз росіяни там проводять маскування об'єкта.

Про це повідомляє партизанський рух українців та кримських татар АТЕШ.

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"Наш агент провів розвідку та виявив штаб 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь). За наявною інформацією почалося посилення в/год та проводяться маскування об'єкта. Військовий об'єкт розташований на вулиці Катерининській 23. Координати: 44.953825, 34.094937", — йдеться у повідомленні.

новий штаб РФ у Криму
Штаб ВМФ на карті Криму

Що відомо

Територія добре охороняється військовими, постійно курсують військові патрулі та все накрито військовими мережами.

штаб ВМФ РФ
Новий штаб РФ у Севастополі

Так, заїзд транспорту здійснюють через КПП, а через задні ворота з протилежного боку в/ч. Також на території можна помітити особистий транспорт середнього сегмента та вище. Ймовірно він належить штабному складу чи спецслужбам Росії.

Диверсії на півострові

"Ми робимо все, щоби російська армія була зруйнована. Для цього ми проводимо диверсії всередині російської армії, а також шукаємо військові цілі ззовні. Вся інформація передається у необхідні структури", — зазначили партизани "Атеш".

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про нові деталі операції спецпризначенців ГУР в Криму. За його словами, один з наших військових потрапив у полон до росіян.

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