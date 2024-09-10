Россия получила иранские ракеты – в США обеспокоены угрозой

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

В США официально подтвердили передачу Ираном ракет собственного производства России. Вероятно, они будут использованы против Украины в ближайшие недели.

Об этом пишет Politico во вторник, 10 сентября.

Читайте также:

Передача иранских ракет России

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Москва может применить полученные иранские ракеты против Украины уже в ближайшее время.

"Россия сейчас получила партии этих баллистических ракет и, вероятно, использует их в течение нескольких недель против украинцев", — сказал он.

Таким образом, России удастся сэкономить собственные ракеты для ударов по целям в глубине Украины, а иранские будут использоваться для атак на близкие расстояния.

Представитель США подчеркнул, что такое развитие событий и растущее сотрудничество между Россией и Ираном грозит европейской безопасности. Поэтому Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана, которые будут объявлены уже сегодня — в частности, против авиакомпании Iran Air.