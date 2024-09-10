Россия получила иранские ракеты – в США обеспокоены угрозой

В США официально подтвердили поставки иранских ракет в Россию
В США официально подтвердили передачу Ираном ракет собственного производства России. Вероятно, они будут использованы против Украины в ближайшие недели.
Об этом пишет Politico во вторник, 10 сентября.
Передача иранских ракет России
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Москва может применить полученные иранские ракеты против Украины уже в ближайшее время.
"Россия сейчас получила партии этих баллистических ракет и, вероятно, использует их в течение нескольких недель против украинцев", — сказал он.
Таким образом, России удастся сэкономить собственные ракеты для ударов по целям в глубине Украины, а иранские будут использоваться для атак на близкие расстояния.
Представитель США подчеркнул, что такое развитие событий и растущее сотрудничество между Россией и Ираном грозит европейской безопасности. Поэтому Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана, которые будут объявлены уже сегодня — в частности, против авиакомпании Iran Air.
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