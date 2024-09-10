Росія отримала іранські ракети - у США стурбовані загрозою

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки офіційно підтвердили передачу Іраном ракет власного виробництва Росії. Ймовірно, вони будуть використані проти України найближчими тижнями.

Про це пише Politico у вівторок, 10 вересня.

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Передача іранських ракет Росії

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Москва може застосувати отримані іранські ракети проти України вже найближчим часом.

"Росія зараз отримала партії цих балістичних ракет і, ймовірно, використає їх протягом кількох тижнів проти українців", — сказав він.

Таким чином Росії вдасться заощадити власні ракети для ударів по цілях вглиб України, а іранські будуть використовуватися для атак на близькі відстані.

Представник США наголосив, що такий розвиток подій і зростаюча співпраця між Росією та Іраном загрожує європейській безпеці. Тому Блінкен анонсував нові санкції проти Ірану, які оголосять вже сьогодні — зокрема, проти авіакомпанії Iran Air.