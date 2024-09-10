Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У США офіційно підтвердили постачання іранських ракет до Росії arrow

У США офіційно підтвердили постачання іранських ракет до Росії

10 вересня 2024 18:13
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія отримала іранські ракети - у США стурбовані загрозою
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сполучених Штатах Америки офіційно підтвердили передачу Іраном ракет власного виробництва Росії. Ймовірно, вони будуть використані проти України найближчими тижнями.

Про це пише Politico у вівторок, 10 вересня.

Читайте також:

Передача іранських ракет Росії

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Москва може застосувати отримані іранські ракети проти України вже найближчим часом.

"Росія зараз отримала партії цих балістичних ракет і, ймовірно, використає їх протягом кількох тижнів проти українців", — сказав він.

Таким чином Росії вдасться заощадити власні ракети для ударів по цілях вглиб України, а іранські будуть використовуватися для атак на близькі відстані.

Представник США наголосив, що такий розвиток подій і зростаюча співпраця між Росією та Іраном загрожує європейській безпеці. Тому Блінкен анонсував нові санкції проти Ірану, які оголосять вже сьогодні — зокрема, проти авіакомпанії Iran Air. 

Також важливі новини дня по темі:

США Іран ракети постачання війна в Україні Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Шмигаль заявив про плани скоротити Кабінет Міністрів — подробиці

18:51 Кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку — на Полтавщині поліція затримала зловмисника

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

18:30 На Покровському напрямку єгері-десантники майстерно зірвали атаку окупантів

18:13 У США офіційно підтвердили постачання іранських ракет до Росії

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:13 Працівники ЧАЕС під час окупації погрожували росіянам підірвати станцію, — FT

18:04 У Харкові сталася смертельна аварія — водій наїхав на пішохода

Ексклюзив

18:02 Подвійна загибель — у Києві попрощалися із військовим Локі та його дружиною

17:56 Суд відправив коригувальника обстрілів Запоріжжя за ґрати — який обрано термін

17:54 Забруднення Десни — Київводоканал попередив про загрозу для столиці

19:05 Шмигаль заявив про плани скоротити Кабінет Міністрів — подробиці

18:51 Кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку — на Полтавщині поліція затримала зловмисника

18:30 На Покровському напрямку єгері-десантники майстерно зірвали атаку окупантів

18:13 У США офіційно підтвердили постачання іранських ракет до Росії

18:13 Працівники ЧАЕС під час окупації погрожували росіянам підірвати станцію, — FT

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:04 У Харкові сталася смертельна аварія — водій наїхав на пішохода

Ексклюзив

18:02 Подвійна загибель — у Києві попрощалися із військовим Локі та його дружиною

17:56 Суд відправив коригувальника обстрілів Запоріжжя за ґрати — який обрано термін

17:54 Забруднення Десни — Київводоканал попередив про загрозу для столиці

17:44 Завтра Україну накриють дощі з грозами — в Укргідрометцентрі назвали області, які в небезпеці

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець