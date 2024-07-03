Новый пакет помощи от США – что в него вошло

В США приняли решение о новом пакете военной помощи для Украины
Соединенные Штаты Америки в среду, 3 июля, объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В то же время, общая сумма помощи остается неизвестной.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
Новая помощь от США
Как известно, это седьмой пакет безопасности для Украины, который Байден принял с момента подписания дополнения к закону о национальной безопасности в апреле. В него вошли:
- ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;
- боеприпасы для высокомобильной артиллерии;
- ракетные системы;
- артиллерийские снаряды и прочие критические средства.
Жан-Пьер отметила, что все вооружения будут поставляться из американских запасов по президентским приказам на сокращение.
Кроме того, помощь включает в себя новое финансирование, за которое Пентагон закупит перехватчики для систем ПВО Patriot и NASAMS, чтобы помочь защитить украинские войска и города от воздушных атак.
Ранее в США признали возможность использования переданного Украине американского вооружения для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.
Также мы писали, что законодатели США имеют двухпартийную поддержку в отношении всех ограничений на удары ВСУ по территории РФ.
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