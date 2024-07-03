Новый пакет помощи от США – что в него вошло

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: скриншот с видео

Соединенные Штаты Америки в среду, 3 июля, объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В то же время, общая сумма помощи остается неизвестной.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Читайте также:

Новая помощь от США

Как известно, это седьмой пакет безопасности для Украины, который Байден принял с момента подписания дополнения к закону о национальной безопасности в апреле. В него вошли:

ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы для высокомобильной артиллерии;

ракетные системы;

артиллерийские снаряды и прочие критические средства.

Жан-Пьер отметила, что все вооружения будут поставляться из американских запасов по президентским приказам на сокращение.

Кроме того, помощь включает в себя новое финансирование, за которое Пентагон закупит перехватчики для систем ПВО Patriot и NASAMS, чтобы помочь защитить украинские войска и города от воздушных атак.

Ранее в США признали возможность использования переданного Украине американского вооружения для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

Также мы писали, что законодатели США имеют двухпартийную поддержку в отношении всех ограничений на удары ВСУ по территории РФ.