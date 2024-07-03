Новий пакет допомоги від США - що до нього увійшло

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: скриншот з відео

Сполучені Штати Америки у середу, 3 липня, оголосили про надання нового пакета військової допомоги для України. Водночас загальна сума допомоги залишається невідомою.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

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Як відомо, це сьомий пакет безпекової допомоги для України, який Байден ухвалив з моменту підписання доповнення до закону про національну безпеку у квітні. До нього увійшли:

ракети для українських систем протиповітряної оборони;

боєприпаси для високомобільної артилерії;

ракетні системи;

артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Жан-П'єр зазначила, що все озброєння постачатиметься з американських запасів за президентськими наказами на скорочення.

Крім того, допомога включає нове фінансування, за яке Пентагон закупить перехоплювачі для систем ППО Patriot і NASAMS, аби допомогти захистити українські війська й міста від повітряних атак.

Раніше у США визнали можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.

Також ми писали, що законодавці США мають двопартійну підтримку щодо знаття всіх обмежень на удари ЗСУ по території РФ.