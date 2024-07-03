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У США ухвалили рішення про новий пакет військової допомоги для України

3 липня 2024 21:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Новий пакет допомоги від США - що до нього увійшло
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки у середу, 3 липня, оголосили про надання нового пакета військової допомоги для України. Водночас загальна сума допомоги залишається невідомою.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

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Нова допомога від США

Як відомо, це сьомий пакет безпекової допомоги для України, який Байден ухвалив з моменту підписання доповнення до закону про національну безпеку у квітні. До нього увійшли:

  • ракети для українських систем протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для високомобільної артилерії;
  • ракетні системи;
  • артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Жан-П'єр зазначила, що все озброєння постачатиметься з американських запасів за президентськими наказами на скорочення.

Крім того, допомога включає нове фінансування, за яке Пентагон закупить перехоплювачі для систем ППО Patriot і NASAMS, аби допомогти захистити українські війська й міста від повітряних атак.

Раніше у США визнали можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України. 

Також ми писали, що законодавці США мають двопартійну підтримку щодо знаття всіх обмежень на удари ЗСУ по території РФ. 

США фінансова допомога військова допомога боєприпаси ППО ракети війна в Україні

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