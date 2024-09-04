Взрыв в Сумах вечером, 4 сентября — что известно

В Сумах раздаются взрывы — что известно
4 сентября 2024 21:04
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG
Взрыв в Сумах раздался вечером, 4 сентября. В воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали об опасности.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрыв в Сумах
"В Сумах раздался взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления и пуске ракет.
Карта тревог выглядит так:
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