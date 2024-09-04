Взрыв в Сумах вечером, 4 сентября — что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG

Взрыв в Сумах раздался вечером, 4 сентября. В воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали об опасности.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Сумах

"В Сумах раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления и пуске ракет.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так: