Взрывы в Днепре вечером, 4 сентября, местных предупредили об опасности

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Днепре раздались вечером, 4 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Днепре

"Взрыв в Днепре", — сообщили местные.

Пост о взрыве в Днепре. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Людей призывали находиться в укрытиях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так: