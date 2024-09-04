Взрывы в Днепре вечером, 4 сентября, местных предупредили об опасности

В Днепре слышны взрывы — какая опасность
4 сентября 2024 18:37
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS
Взрывы в Днепре раздались вечером, 4 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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"Взрыв в Днепре", — сообщили местные.
В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Людей призывали находиться в укрытиях.
Сейчас карта тревог выглядит так:
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