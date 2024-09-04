Вибухи в Дніпрі ввечері, 4 вересня — місцевих попередили про небезпеку

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи в Дніпрі пролунали ввечері, 4 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Дніпрі

"Вибух у Дніпрі", — повідомили місцеві.

Допис про вибух в Дніпрі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Людей закликали перебувати в укриттях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд: