Вибухи в Дніпрі ввечері, 4 вересня — місцевих попередили про небезпеку

У Дніпрі чутно вибухи — яка небезпека
4 вересня 2024 18:37
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS
Вибухи в Дніпрі пролунали ввечері, 4 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухи в Дніпрі
"Вибух у Дніпрі", — повідомили місцеві.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Людей закликали перебувати в укриттях.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
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