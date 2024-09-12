Взрывы в Сумах 12 сентября — что известно

Ликвидация последствий российского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В четверг, 12 сентября, в Сумах были слышны звуки взрывов. В области звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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Взрывы в Сумах

Взрывы в Сумах жители услышали около 12:15.

В области раздается сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:19. Фото: alerts.in.ua

Добавим, что утром воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Тогда речь шла об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.