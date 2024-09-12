Взрывы в Сумах 12 сентября — что известно

В Сумах были слышны взрывы — что известно
12 сентября 2024 12:22
Ликвидация последствий российского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
В четверг, 12 сентября, в Сумах были слышны звуки взрывов. В области звучит сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.
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Взрывы в Сумах
Взрывы в Сумах жители услышали около 12:15.
В области раздается сигнал воздушной тревоги.
Добавим, что утром воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Тогда речь шла об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
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