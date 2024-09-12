Вибухи у Сумах 12 вересня — що відомо

Ліквідація наслідків російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У четвер, 12 вересня, у Сумах пролунали звуки вибухів. В області лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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Вибухи у Сумах

Вибухи у Сумах жителі почули близько 12:15.

В області лунає сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 12:19. Фото: alerts.in.ua

Додамо, що зранку Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Тоді йшлося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.