Вибухи у Сумах 12 вересня — що відомо

У Сумах пролунали вибухи — що відомо
12 вересня 2024 12:22
Ліквідація наслідків російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
У четвер, 12 вересня, у Сумах пролунали звуки вибухів. В області лунає сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
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Вибухи у Сумах
Вибухи у Сумах жителі почули близько 12:15.
В області лунає сигнал повітряної тривоги.
Додамо, що зранку Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Тоді йшлося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
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