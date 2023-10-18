В Сумах враг попал по объекту инфраструктуры

В Сумах спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Сумской области

В Сумах сейчас, 18 октября, РФ попала по объекту инфраструктуры. Враг атаковал город беспилотниками. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких областях Украины. Угроза атаки беспилотниками остается.

О попадании по объекту сообщает Сумская ОВА.

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В Сумской областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки беспилотниками есть попадание в объект инфраструктуры.

"На месте работают все экстренные службы и военная администрация. Жителей Сумской области просим находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Также просим не снимать и не распространять фото и видео с места попадания", — сообщили в Сумской ОВА.

Также там сообщили, что вражеская угроза остается. Карта тревог сейчас следующая:

Напомним, воздушная тревога сейчас, 18 октября, объявлена в нескольких областях Украины. Она начала распространяться около полуночи. Сейчас в опасности более пяти областей. Предварительно враг атакует беспилотниками.