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В Сумах произошло попадание БпЛА по объекту инфраструктуры

18 октября 2023 23:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Сумах враг попал по объекту инфраструктуры
В Сумах спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Сумской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Сумах сейчас, 18 октября, РФ попала по объекту инфраструктуры. Враг атаковал город беспилотниками. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких областях Украины. Угроза атаки беспилотниками остается.

О попадании по объекту сообщает Сумская ОВА.

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В Сумской областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки беспилотниками есть попадание в объект инфраструктуры.

"На месте работают все экстренные службы и военная администрация. Жителей Сумской области просим находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Также просим не снимать и не распространять фото и видео с места попадания", — сообщили в Сумской ОВА.

Также там сообщили, что вражеская угроза остается. Карта тревог сейчас следующая:

Воздушная тревога 18 октября

Напомним, воздушная тревога сейчас, 18 октября, объявлена в нескольких областях Украины. Она начала распространяться около полуночи. Сейчас в опасности более пяти областей. Предварительно враг атакует беспилотниками.

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