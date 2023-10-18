У Сумах ворог влучив по об’єкту інфраструктури

У Сумах рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ГУ ДСНС у Сумській області

У Сумах зараз, 18 жовтня, РФ поцілила по по об’єкту інфраструктури. Ворог атакував місто безпілотниками. Повітряна тривога досі лунає у кількох областях України. Загроза атаки безпілотниками залишається.

Про влучання по об'єкту повідомляє Сумська ОВА.

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Влучання у Сумах

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ворожої атаки безпілотниками є влучання в об'єкт інфраструктури.

"На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація. Жителів Сумщини просимо перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також просимо не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання", — повідомили Сумській ОВА.

Також там повідомили, що ворожа загроза залишається. Мапа тривог нині така:

Нагадаємо, повітряна тривога зараз, 18 жовтня, оголошена у кількох областях України. Вона почала ширитися близько опівночі. Зараз у небезпеці понад п'ять областей. Попередньо ворог атакує безпілотниками.