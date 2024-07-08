Взрывы в Сумской области ночью 8 июля - подробности от Воздушных сил

В Сумской области громкие взрывы — в ПС прокомментировали
8 июля 2024 03:53
обновлено: 03:59
Дым после взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Сумской области сейчас 8 июля прозвучали в результате сбития вражеского беспилотника. В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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В настоящее время воздушная тревога в Сумской области не объявлена. На юге опасность продолжается из-за активности тактической авиации врага.
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