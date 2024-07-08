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У Сумській області гучні вибухи — в ПС прокоментували

8 липня 2024 03:53
оновлено: 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Сумській області вночі 8 липня — подробиці від Повітряних сил
Дим після вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Сумській області зараз 8 липня пролунали внаслідок збиття ворожого безпілотника. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Вибухи в Сумській області вночі 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряної тривоги в Сумській області не оголошено. На півдні небезпека триває через активність тактичної авіації ворога.

Ракетна атака вночі 8 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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