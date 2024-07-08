Вибухи в Сумській області вночі 8 липня — подробиці від Повітряних сил

Дим після вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Сумській області зараз 8 липня пролунали внаслідок збиття ворожого безпілотника. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Сумській області 8 липня

"Сумщина — робота ППО по розвідувальному БпЛА!" — зазначили українські бійці.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряної тривоги в Сумській області не оголошено. На півдні небезпека триває через активність тактичної авіації ворога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...