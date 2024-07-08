Вибухи в Сумській області вночі 8 липня — подробиці від Повітряних сил

У Сумській області гучні вибухи — в ПС прокоментували
8 липня 2024 03:53
оновлено: 03:59
Дим після вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Сумській області зараз 8 липня пролунали внаслідок збиття ворожого безпілотника. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Наразі повітряної тривоги в Сумській області не оголошено. На півдні небезпека триває через активність тактичної авіації ворога.
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