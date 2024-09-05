Война в Украине — бойцы показали, как штурмовали российскую посадку в Харьковской области

Украинские военные во время штурма. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в Харьковской области заняли и "зачистили" посадку от российских оккупантов. Военные справились с задачей, несмотря на обстрелы химией, сложный ландшафт и вражеское сопротивление.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в четверг, 5 сентября, и показала соответствующее видео.

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"Бойцы Третьей штурмовой залетели в посадку в Харьковской области, в которой начали выбивать россиян из блиндажей и наблюдательных пунктов до самой ночи", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские военные, несмотря на обстрелы химией, сложный ландшафт и враждебное сопротивление полностью ликвидировали врага и закрепились на позициях.