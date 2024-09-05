Війна в Україні — бійці показали, як штурмували російську посадку на Харківщині

Українські військові під час штурму. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади у Харківській області зайняли та "зачистили" посадку від російських окупантів. Військові впоралися із завданням попри обстріли хімією, складний ландшафт і ворожий спротив.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у четвер, 5 вересня, та показала відповідне відео.

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"Бійці Третьої штурмової залетіли в посадку на Харківщині, у якій почали вибивати росіян з бліндажів і спостережних пунктів до самої ночі", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як українські військові попри обстріли хімією, складний ландшафт і ворожий спротив повністю ліквідували ворога та закріпились на позиціях.