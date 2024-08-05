Командир 3-й штурмовой Андрей Белецкий 5 августа отмечает День рождения

Командир 3 ОШБр Андрей Белецкий. Фото: прессслужба 3 ОШБр

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий в понедельник, 5 августа, отмечает 45-й День рождения. В бригаде поздравили его с праздником и пожелали новых побед на передовой.

Об этом пресс-служба 3-й ОШБр написала в Instagram.

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"Бок о бок строить подразделение, на которое равняется войско — честь для каждого из нас, от бойцов до комбатов. Знаем, что вместе разорвем еще больше и обратим еще Крымские горы. Потому что имеем общую миссию — национальную идею", — говорится в сообщении 3-й ОШБр.

Военные пожелали Белецкому новых побед на передовом, мудром решении, боевом нраве и всегда верных друзей рядом.

Андрей Билецкий был одним из основателей и первым командиром полка "Азов" Национальной Гвардии Украины в 2014 году.

Также он был народным депутатом восьмого созыва, после начала российского полномасштабного вторжения 2022 возглавил полк ССО "Азов" Киев, который впоследствии переформировали в Третью отдельную штурмовую бригаду.