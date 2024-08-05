Командир 3-ї штурмової Андрій Білецький 5 серпня святкує День народження

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький. Фото: пресслужба 3 ОШБр

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький у понеділок, 5 серпня, святкує 45-й День народження. У бригаді привітали його зі святом та побажали нових перемог на передовій.

Про це пресслужба 3-ї ОШБр написала в Instagram.

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"Пліч-о-пліч будувати підрозділ, на який рівняється військо — честь для кожного з нас, від бійців до комбатів. Знаємо, що разом розірвемо ще більше і звернемо ще Кримські гори. Бо маємо за спільну місію — національну ідею", — йдеться у дописі 3-ї ОШБр.

Військові побажали Білецькому нових перемог на передовій, мудрих рішень, бойової вдачі та завжди вірних друзів поруч.

Андрій Білецький був одним із засновників та першим командиром полку "Азов" Національної Гвардії України у 2014 році.

Також він був народним депутатом восьмого скликання, після початку російського повномасштабного вторгнення 2022 року очолив полк ССО "Азов" Київ, який згодом переформували у Третю окрему штурмову бригаду.