В Центре нацсопротивления рассказали, сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси

"Вагнеровцы" в Беларуси. Фото: motolko.help

Оставшиеся в Беларуси члены ЧВК "Вагнер" никак не могут найти себе пристанищ, ведь их никуда не хотят брать, даже в военные подразделения. Сейчас в РБ их насчитывается меньше тысячи.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что по данным местного подполья, "вагнеровцев" осталось менее 1000 человек.

"В настоящее время из них 200 остаются инструкторами в спецподразделениях МВД и МО Беларуси. Остальные остатки это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в МО РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, что Великобритания внесла ЧВК "Вагнер" в перечень террористических организаций. Ранее российский диктатор публично признавал финансирование "вагнеровцев" из бюджета РФ.

Также мы сообщали, что по возвращении с войны в Украину бывшие участники ЧВК "Вагнер" столкнулись с трудностями в поиске работы дома в России. Их отказываются нанимать не только военно-промышленные предприятия, но и в обычные сферы, включая ресторанный бизнес.

Добавим, что под Осиповичами в Беларуси продолжается активный демонтаж палаток "вагнеровцев", который начался еще 28 июля. По состоянию на 8 сентября уже разобрано 55%, а это 160 единиц.