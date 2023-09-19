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У Центрі нацспротиву розповіли, скільки "вагнерівців" лишилося в Білорусі

19 вересня 2023 01:23
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Інна Буряк
редактор
У Центрі нацспротиву розповіли, скільки "вагнерівців" лишилося в Білорусі
"Вагнерівці" в Білорусі. Фото: motolko.help
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Члени ПВК "Вагнер", які залишилися в Білорусі ніяк не можуть знайти собі прихисток, адже їх нікуди не хочуть брати, навіть в військові підрозділи. Наразі в РБ їх нараховують менше тисячі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що за даними місцевого підпілля, "вагнерівців" залишилося менш як 1000 осіб.

"Наразі з них 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах МВС та МО Білорусі. Решта залишків це ті кого не хочуть забирати ні в нові ПВК, ні в МО РФ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Велика Британія  внесла ПВК "Вагнер" до переліку терористичних організацій. Раніше російський диктатор публічно визнавав фінансування "вагнерівців" з бюджету РФ.

Також ми повідомляли, що після повернення з війни в Україні колишні учасники ПВК "Вагнер" стикнулися із труднощами у пошуку роботи вдома в Росії. Їх відмовляються наймати не лише на військово-промислові підприємства, а й у звичайні сфери, включаючи ресторанний бізнес.

Додамо, що під Осиповичами, що в Білорусі, продовжується активний демонтаж наметів "вагнерівців", який розпочався ще 28 липня. Станом на 8 вересня розібрано вже 55%, а це 160 одиниць.

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