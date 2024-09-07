Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ЦПД заявили об уничтожении склада корейских ракет на территории РФ arrow

В ЦПД заявили об уничтожении склада корейских ракет на территории РФ

7 сентября 2024 17:07
Галина Шподарева - редактор
В Воронежской области уничтожен склад боеприпасов, — ЦПД
Запуск северокорейской ракеты. Фото иллюстративный: rbc.ua
Галина Шподарева - редактор

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что по складу северокорейских ракет в Воронежской области нанесен удар. По его словам, уничтожены корейские ракеты.

Об этом Андрей Коваленко написал в своем Telegram в субботу, 7 сентября.

Читайте также:

Удар по складу ракет в РФ

По словам Андрей Коваленко, по складу боеприпасов в Солдатском в Воронежской области России был нанесен удар. 

В результате были уничтожены северокорейские ракеты, полученные Россией от властей Северной Кореи.

Ни Генштаб ВСУ, ни разведка эту информацию официально пока не комментировали. 

Напомним, как сообщили источники Новини.LIVE в СБУ, дроны Службы безопасности Украины в ночь на субботу, 7 сентября, совершили атаку на склад с боеприпасами в Воронежской области. В результате местные власти проводят срочную эвакуацию жителей.

В ЦПД заявили об уничтожении состава корейских ракет на территории РФ - фото 1
Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

война военные склады Южная Корея ракеты война в Украине Россия потери оккупантов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:30 Черноморский флот России перебазировался в Новороссийск — что известно

18:19 Украинские военные подняли сине-желтое знамя в Нью-Йорке на Донечине — видео

18:16 СМИ раскрыли секрет огнеметных дронов, которые недавно показали в ВСУ

18:04 Защитники ударили из артиллерии по оккупантам и их технике — эффектное видео

18:00 Приказ подписан, нет смысла обсуждать — Кипер о переименованиях в Одессе

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

17:52 Попытка контрабанды провалилась — во Львовской области мужчина остался без буса и "товара"

17:51 Действительно ли могут отправить на фронт без подготовки — Совет резервистов объяснил детали

17:40 В КГВА предположили, что целью "шахедов" могла быть Верховная Рада

17:39 В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях с грозами завтра — какие области в опасности

17:26 Выезд за границу — какая сегодня ситуация на трассе Одесса-Рени

18:30 Черноморский флот России перебазировался в Новороссийск — что известно

18:19 Украинские военные подняли сине-желтое знамя в Нью-Йорке на Донечине — видео

18:16 СМИ раскрыли секрет огнеметных дронов, которые недавно показали в ВСУ

18:04 Защитники ударили из артиллерии по оккупантам и их технике — эффектное видео

18:00 Приказ подписан, нет смысла обсуждать — Кипер о переименованиях в Одессе

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

17:52 Попытка контрабанды провалилась — во Львовской области мужчина остался без буса и "товара"

17:51 Действительно ли могут отправить на фронт без подготовки — Совет резервистов объяснил детали

17:40 В КГВА предположили, что целью "шахедов" могла быть Верховная Рада

17:39 В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях с грозами завтра — какие области в опасности

17:26 Выезд за границу — какая сегодня ситуация на трассе Одесса-Рени

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования