В Воронежской области уничтожен склад боеприпасов, — ЦПД

В ЦПД заявили об уничтожении склада корейских ракет на территории РФ
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что по складу северокорейских ракет в Воронежской области нанесен удар. По его словам, уничтожены корейские ракеты.
Об этом Андрей Коваленко написал в своем Telegram в субботу, 7 сентября.
Удар по складу ракет в РФ
По словам Андрей Коваленко, по складу боеприпасов в Солдатском в Воронежской области России был нанесен удар.
В результате были уничтожены северокорейские ракеты, полученные Россией от властей Северной Кореи.
Ни Генштаб ВСУ, ни разведка эту информацию официально пока не комментировали.
Напомним, как сообщили источники Новини.LIVE в СБУ, дроны Службы безопасности Украины в ночь на субботу, 7 сентября, совершили атаку на склад с боеприпасами в Воронежской области. В результате местные власти проводят срочную эвакуацию жителей.
Читайте Новини.LIVE!