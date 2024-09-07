В Воронежской области уничтожен склад боеприпасов, — ЦПД

Запуск северокорейской ракеты. Фото иллюстративный: rbc.ua

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что по складу северокорейских ракет в Воронежской области нанесен удар. По его словам, уничтожены корейские ракеты.

Об этом Андрей Коваленко написал в своем Telegram в субботу, 7 сентября.

Читайте также:

Удар по складу ракет в РФ

По словам Андрей Коваленко, по складу боеприпасов в Солдатском в Воронежской области России был нанесен удар.

В результате были уничтожены северокорейские ракеты, полученные Россией от властей Северной Кореи.

Ни Генштаб ВСУ, ни разведка эту информацию официально пока не комментировали.

Напомним, как сообщили источники Новини.LIVE в СБУ, дроны Службы безопасности Украины в ночь на субботу, 7 сентября, совершили атаку на склад с боеприпасами в Воронежской области. В результате местные власти проводят срочную эвакуацию жителей.