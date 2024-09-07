У Воронезькій області знищено склад боєприпасів, — ЦПД

У ЦПД заявили про знищення складу корейських ракет на території РФ
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що по складу північнокорейських ракет у Воронезькій області завдано удару. За його словами, знищені корейські ракети.
Про це Андрій Коваленко написав у своєму Telegram у суботу, 7 вересня.
Удар по складу ракет у РФ
За словами Андрій Коваленка, по складу боєприпасів у Солдатському у Воронезькій області Росії було завдано удару.
У результаті було знищено північнокорейські ракети, які Росія отримала від влади Північної Кореї.
Ані Генштаб ЗСУ, ані розвідка цю інформацію офіційно поки не коментували.
Нагадаємо, як повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ, дрони Служби безпеки України у ніч проти суботи, 7 вересня, здійснили атаку на склад з боєприпасами у Воронезькій області. Внаслідок цього місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців.
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