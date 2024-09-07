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У ЦПД заявили про знищення складу корейських ракет на території РФ

7 вересня 2024 17:07
Галина Шподарева - редактор
У Воронезькій області знищено склад боєприпасів, — ЦПД
Запуск північнокорейської ракети. Фото ілюстративне: rbc.ua
Галина Шподарева - редактор

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що по складу північнокорейських ракет у Воронезькій області завдано удару. За його словами, знищені корейські ракети. 

Про це Андрій Коваленко написав у своєму Telegram у суботу, 7 вересня. 

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Удар по складу ракет у РФ

За словами Андрій Коваленка, по складу боєприпасів у Солдатському у Воронезькій області Росії було завдано удару.  

У результаті було знищено північнокорейські ракети, які Росія отримала від влади Північної Кореї. 

Ані Генштаб ЗСУ, ані розвідка цю інформацію офіційно поки не коментували. 

Нагадаємо, як повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ, дрони Служби безпеки України у ніч проти суботи, 7 вересня, здійснили атаку на склад з боєприпасами у Воронезькій області. Внаслідок цього місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців.

У ЦПД заявили про знищення складу корейських ракет на території РФ - фото 1
Допис Андрія Коваленка. Фото: скриншот

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