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В Винницкой области слышны мощные взрывы — куда попал враг

14 марта 2024 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Винницкой области слышны мощные взрывы — куда попал враг
Уничтоженный обстрел дом. Фото иллюстративное: Воздушные силы ВСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Винницкую область. Сообщается о попадании в жилой дом.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в четверг, 14 марта.

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Сообщение Винницкой ОВА. Фото: скриншот

Враг попал в дом на Винничине

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом", — сообщили в ОВА.

В ОВА отметили, что в результате этого попадания три человека госпитализированы. Соответствующие службы находятся на месте событий.

Борзов призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. До отбоя воздушной тревоги всем следует находиться в безопасных местах.

Ранее мы сообщали, что российские войска в четверг, 14 марта, нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.

война
Украина
обстрелы
Винницкая область
дом

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