На Вінничині чутно потужні вибухи — куди влучив ворог
Російські загарбники атакували дронами-камікадзе Вінницьку область. Повідомляється про влучання у житловий будинок.
Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у четвер, 14 березня.
Ворог влучив у будинок на Вінничині
"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок", — повідомили в ОВА.
В ОВА зазначили, що внаслідок цього влучання троє людей госпіталізовано. Відповідні служби перебувають на місці подій.
Борзов закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. До відбою повітряної тривоги всім варто перебувати у безпечних місцях.
Раніше ми повідомляли, що російські війська в четвер, 14 березня, завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.
Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.
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