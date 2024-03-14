Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Вінничині чутно потужні вибухи — куди влучив ворог arrow

На Вінничині чутно потужні вибухи — куди влучив ворог

14 березня 2024 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Вінничині чутно потужні вибухи — куди влучив ворог
Знищений обстрілом будинок. Фото ілюстративне: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники атакували дронами-камікадзе Вінницьку область. Повідомляється про влучання у житловий будинок.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у четвер, 14 березня.

Читайте також:
украина
Повідомлення Вінницької ОВА. Фото: скриншот

Ворог влучив у будинок на Вінничині

"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок", — повідомили в ОВА.

В ОВА зазначили, що внаслідок цього влучання троє людей госпіталізовано. Відповідні служби перебувають на місці подій.

Борзов закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. До відбою повітряної тривоги всім варто перебувати у безпечних місцях.

Раніше ми повідомляли, що російські війська в четвер, 14 березня, завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.

війна
Україна
обстріли
Вінницька область
будинок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше