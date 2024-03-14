На Вінничині чутно потужні вибухи — куди влучив ворог

Знищений обстрілом будинок. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські загарбники атакували дронами-камікадзе Вінницьку область. Повідомляється про влучання у житловий будинок.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у четвер, 14 березня.

Читайте також:

Повідомлення Вінницької ОВА. Фото: скриншот

Ворог влучив у будинок на Вінничині

"На Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок", — повідомили в ОВА.

В ОВА зазначили, що внаслідок цього влучання троє людей госпіталізовано. Відповідні служби перебувають на місці подій.

Борзов закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. До відбою повітряної тривоги всім варто перебувати у безпечних місцях.

Раніше ми повідомляли, що російські війська в четвер, 14 березня, завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.