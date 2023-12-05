В Винницкой области прогремел взрыв - "шахеды" в регионе
5 декабря 2023 01:39
обновлено: 01:44
Взрывы в ночном городе. Фото: скриншот
Взрыв в Винницкой области сейчас, 5 декабря, раздался во время воздушной тревоги. Опасность держится в Винницкой и Хмельницкой областях.
О взрыве в Винницкой области сообщают соцсети .
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Да, СМИ пишут о взрывах в Винницкой области. Как известно, перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БПЛА в регионе.
В то же время среди "красных" областей остались Винницкая и Хмельницкая.
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