В Винницкой области прогремел взрыв - "шахеды" в регионе

Взрывы в ночном городе. Фото: скриншот

Взрыв в Винницкой области сейчас, 5 декабря, раздался во время воздушной тревоги. Опасность держится в Винницкой и Хмельницкой областях.

О взрыве в Винницкой области сообщают соцсети .

Читайте также:

Да, СМИ пишут о взрывах в Винницкой области. Как известно, перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БПЛА в регионе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Винница"

В то же время среди "красных" областей остались Винницкая и Хмельницкая.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...