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В Винницкой области прогремел взрыв - "шахеды" в регионе

5 декабря 2023 01:39
обновлено: 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Винницкой области прогремел взрыв - "шахеды" в регионе
Взрывы в ночном городе. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрыв в Винницкой области сейчас, 5 декабря, раздался во время воздушной тревоги. Опасность держится в Винницкой и Хмельницкой областях.

О взрыве в Винницкой области сообщают соцсети .

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Да, СМИ пишут о взрывах в Винницкой области. Как известно, перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БПЛА в регионе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Винница"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Винница"

В то же время среди "красных" областей остались Винницкая и Хмельницкая.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 5 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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