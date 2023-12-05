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У Вінницькій області прогримів вибух — "шахеди" в регіоні

5 грудня 2023 01:39
оновлено: 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Вінницькій області прогримів вибух — "шахеди" в регіоні
Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибух у Вінницькій області зараз, 5 грудня, пролунав під час повітряної тривоги. Небезпека наразі тримається в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Про вибух на Вінниччині повідомляють соцмережі

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Так, ЗМІ пишуть про вибухи в Вінницькій області. Як відомо, перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА в регіоні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Вінниця"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Вінниця"

Тим часом серед "червоних" областей залишились Вінницька й Хмельницька.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 5 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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