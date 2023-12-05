У Вінницькій області прогримів вибух — "шахеди" в регіоні

Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот

Вибух у Вінницькій області зараз, 5 грудня, пролунав під час повітряної тривоги. Небезпека наразі тримається в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Про вибух на Вінниччині повідомляють соцмережі.

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Так, ЗМІ пишуть про вибухи в Вінницькій області. Як відомо, перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА в регіоні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Вінниця"

Тим часом серед "червоних" областей залишились Вінницька й Хмельницька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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