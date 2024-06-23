У России сложности в Черном море — Плетенчук

Россия запускает ракету "Калибр". Фото: минобороны РФ

Россия наладила масштабное производство "Калибров", однако она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет с Черного моря.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 23 июня.

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По словам Плетенчука, носители крылатых ракет "Калибр" есть не только в Черноморском флоте.

"У России есть четыре флота и Каспийская флотилия. Поэтому производство ракет у них налажено на большое количество пользователей. В Черном море для россиян было осложнение тем, что заряжать свои корабли было тяжело, поскольку вся соответствующая база осталась в Крыму", — сказал он.

Спикер ВМС добавил, что начать перезаряжать подлодки в Черном море они смогли, вероятнее всего, в пункте базирования в Новороссийске.

"Что касается надводных кораблей, то эта информация еще не подтверждена на сто процентов. Впрочем, такое тоже может быть", — добавил он.

Плетенчук подчеркнул, что проблемой также был выход в море надводных кораблей.

"Но они выбрали такую тактику. Выбрались в Азов, несмотря на то, что там так много маршрутов, несмотря на то, что там маневрировать гораздо сложнее, чем в Черном море. Тем не менее, есть для них и свои плюсы, учитывая, что количество маршрутов небольшая, они прячутся среди гражданских судов", — подытожил он.

Ранее Плетенчук сообщал, что российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма . Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.

Также спикер ВМС рассказывал, что уничтожение Крымского моста, ранее игравшего ключевую роль в военной логистике России, уже не имеет столь важного стратегического значения . Пока меньше четверти общей нагрузки проходит через это незаконное сооружение.