У России сложности в Черном море — Плетенчук

В ВМС объяснили, почему Россия ограничила удары с Черного моря ракетами "Калибр"
Россия наладила масштабное производство "Калибров", однако она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет с Черного моря.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 23 июня.
Россия испытывает сложности в Черном море
По словам Плетенчука, носители крылатых ракет "Калибр" есть не только в Черноморском флоте.
"У России есть четыре флота и Каспийская флотилия. Поэтому производство ракет у них налажено на большое количество пользователей. В Черном море для россиян было осложнение тем, что заряжать свои корабли было тяжело, поскольку вся соответствующая база осталась в Крыму", — сказал он.
Спикер ВМС добавил, что начать перезаряжать подлодки в Черном море они смогли, вероятнее всего, в пункте базирования в Новороссийске.
"Что касается надводных кораблей, то эта информация еще не подтверждена на сто процентов. Впрочем, такое тоже может быть", — добавил он.
Плетенчук подчеркнул, что проблемой также был выход в море надводных кораблей.
"Но они выбрали такую тактику. Выбрались в Азов, несмотря на то, что там так много маршрутов, несмотря на то, что там маневрировать гораздо сложнее, чем в Черном море. Тем не менее, есть для них и свои плюсы, учитывая, что количество маршрутов небольшая, они прячутся среди гражданских судов", — подытожил он.
Ранее Плетенчук сообщал, что российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма . Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.
Также спикер ВМС рассказывал, что уничтожение Крымского моста, ранее игравшего ключевую роль в военной логистике России, уже не имеет столь важного стратегического значения . Пока меньше четверти общей нагрузки проходит через это незаконное сооружение.
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