Росія має складнощі у Чорному морі — Плетенчук

Росія запускає ракету "Калібр". Фото: міноборони РФ

Росія налагодила масштабне виробництво "Калібрів", проте вона має складнощі з пуском цих крилатих ракет з Чорного моря.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 23 червня.

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За словами Плетенчука, носії крилатих ракет "Калібр"є не тільки в Чорноморському флоті.

"У Росії чотири флоти і Каспійська флотилія. Тому виробництво ракет у них налагоджене на велику кількість користувачів. У Чорному морі для росіян було ускладнення тим, що заряджати свої кораблі було важко, оскільки вся відповідна база залишилася у Криму", — сказав він.

Речник ВМС додав, що почати перезаряджати підводні човни в Чорному морі вони змогли, імовірніше за все, у пункті базування в Новоросійську.

"Щодо надводних кораблів, то ця інформація ще не підтверджена на сто відсотків. Втім, таке також може бути", — додав він.

Плетенчук наголосив, що проблемою також був вихід в море надводних кораблів.

"Але вони обрали таку тактику. Вибралися в Азов, незважаючи на те, що там так багато маршрутів, незважаючи на те, що там маневрувати набагато складніше ніж у Чорному морі. Тим не менш, є для них і свої плюси, враховуючи, що кількість маршрутів невеличка, вони ховаються серед цивільних суден", — підсумував він.

Раніше Плетенчук повідомляв, що російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.

Також речник ВМС розповідав, що знищення Кримського мосту, який раніше відігравав ключову роль у військовій логістиці Росії, вже не має такого важливого стратегічного значення. Наразі лише менше чверті загального навантаження проходить через цю незаконну споруду.