В ВМС объяснили, почему Россия приостановила применение "Калибров" против Украины

Ракета "Калибр" в небе. Фото: Fardanews

Пауза армии РФ в использовании крылатых ракет "Калибр" связана с проблемами логистики. Длительное прекращение обстрелов связано также с передислокацией ракетоносителей и самих ракет.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

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Пауза в применении россиянами "Калибров"

По словам спикера, сейчас в Черном и Азовском морях есть только одна единица вражеской корабельной техники. Он добавил, что армия РФ вынуждена время от времени перевозить из Новороссийска корабельную технику и пришвартовывать ее в Туапсе, "так как должны менять место стоянки, а причального фронта там не хватает".

Плетенчук отметил, что россиянам нужно перемещать из Севастополя в Новороссийск носители крылатых ракет. Логистика, обслуживающая эти носители, находится в Севастополе. Именно поэтому можно заметить длительное прекращение в использовании россиянами "Калибров".

"Сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики, они не могут загружать "Калибры" в Новороссийск. Соответственно, пока они не решат эту проблему, применять ракеты фактически не могут. Чтобы это сделать, им нужно переходить в Севастополь, чтобы зарядиться, но это для их самих опасно" , — объяснил спикер.

Также капитан заявил, что оккупационная армия накапливает ракеты накануне зимы.

"Учитывая, что ВПК не может поставить им ракеты в том количестве, о котором они мечтают, соответственно, должны выдерживать такие паузы", — подытожил Плетенчук.

Напомним, по состояния на 13 ноября в Черном море на боевом дежурстве стабильно остается один вражеский корабль. Ракетоносители на рейде не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.