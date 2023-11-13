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У ВМС пояснили, чому Росія призупинила застосування "Калібрів" проти України

13 листопада 2023 12:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ВМС пояснили, чому Росія призупинила застосування "Калібрів" проти України
Ракета "Калібр" у небі. Фото: Fardanews
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Пауза армії РФ у використанні крилатих ракет "Калібр" пов’язана з проблемами логістики. Довготривале припинення обстрілів пов'язане також з передислокацію ракетоносіїв та самих ракет.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

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Пауза в застосуванні росіянами "Калібрів"

За словами речника, наразі в Чорному і Азовському морях є лише одна одиниця ворожої корабельної техніки. Він додав, що армія РФ вимушена час від часу перевозити з Новоросійська корабельну техніку і пришвартовувати її у Туапсе, "тому що мають змінювати місце стоянки, а причального фронту там не вистачає".

Плетенчук зазначив, що росіянам потрібно переміщати з Севастополя до Новоросійська носії крилатих ракет. Логістика, яка обслуговує ці носії знаходиться у Севастополі. Саме тому можна помітити довготривале припинення у використанні росіянами "Калібрів".

"Зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики, вони не можуть завантажувати "Калібри" в Новоросійську. Відповідно, допоки вони не вирішать цю проблему, застосовувати ракети фактично не можуть. Аби це зробити, їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитися, але це для них самих небезпечно", — пояснив речник.

Також капітан заявив, що окупаційна армія накопичує ракети напередодні зими.

"Враховуючи те, що ВПК не може поставити їм ракети в тій кількості, про яку вони мріють, відповідно, мають витримувати такі паузи", підсумував Плетенчук. 

Нагадаємо, станом на 13 листопада  у Чорному морі на бойовому чергуванні стабільно залишається один ворожий корабель. Ракетоносіїв на рейді не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті. 

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