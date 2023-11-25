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В ВМС рассказали последние новости ракетного удара по штабу Черноморского флота

25 ноября 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Удар по штабу Черноморского флота: последние новости от ВМС
Удар по штабу Черноморского флота 22 сентября 2023 года. Фото: Crimeanwind/Telegram
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Уточнение всех данных о последствиях ракетного удара ВСУ 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ продолжается по сей день.

Поскольку атака произошла в тылу врага, это придает значительные сложности в верификации всех данных.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Мы считаем, что речь идет об определенном количестве погибших офицеров, и это именно тот личный состав, который занимался организацией и жизнеобеспечением ЧФ. Однако все данные все еще уточняются, ведь удар случился в тылу врага и нам очень важно сохранить жизни людей, которые у нас там работают", — объясняет Плетенчук.

На уточнение издания, жив после данной атаки командующий ЧФ РФ Виктор Соколов, спикер ВМС сказал, что эти данные на 100% не подтверждены.

"Однако не все так у них хорошо, как бы им хотелось, ведь с тех пор указанной персоны в медиапространстве не видно. Было несколько попыток пропагандистов показать его живым, но аналитики сразу определили, что это запись. Потом Соколов якобы присутствовал на совещании у Путина и в третий раз якобы был в Крыму на каком-то молебне. Посмотрим", — подытожил Плетенчук.

Напомним, по словам спикера Военно-морских сил Украины ВСУ Дмитрия Плетенчука, Украина строит собственный флот с нуля. По его словам, за последние полтора года произошло много изменений.

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