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У ВМС розповіли останні новини ракетного удару по штабу Чорноморського флоту

25 листопада 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Удар по штабу Чорноморського флоту: останні новини від ВМС
Удар по штабу Чорноморського флоту 22 вересня 2023 року. Фото: Crimeanwind/Telegram
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Уточнення всіх даних щодо наслідків ракетного удару ЗСУ 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ триває досі.

Оскільки атака сталася у тилу ворога, це додає значних складнощів у верифікації всіх даних.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ми вважаємо, що мова про певну кількість загиблих офіцерів, і це саме той особовий склад, який займався організацією та життєзабезпеченням ЧФ. Однак всі дані все ще уточнюються, адже удар стався в тилу ворога і нам дуже важливо зберегти життя людей, які у нас там працюють", — пояснює Плетенчук.

На уточнення видання, чи живий після даної атаки командувач ЧФ РФ Віктор Соколов, спікер ВМС сказав, що ці дані на 100% не підтверджені.

"Однак не все так у них добре, як би їм хотілося, адже з того часу вказаної персони у медіапросторі не видно. Було кілька спроб пропагандистів показати його живим, але аналітики відразу визначили, що це запис. Далі Соколов нібито був присутній на нараді у Путіна і втретє нібито був у Криму на якомусь молебні. Подивимось", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, за словами спікера Військово-морських сил України ЗСУ Дмитра Плетенчука, Україна розбудовує власний флот з нуля. За його словами, за останні півтора року сталося багато змін. 

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