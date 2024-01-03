В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей Россия держит в Черном море

Корабли в море. Фото: росСМИ

В течение трех суток флот Российской Федерации держал в Черном море три ракетоносителя, на борту которых находится не менее 20 ракет класса "Калибр". Однако на сегодняшний день этих кораблей в море нет.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в интервью Новини.LIVE.

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Плетенчук отметил, что, учитывая благоприятные погодные условия, по состоянию на утро 3 января украинские военные не фиксируют ни одного носителя "Калибров" в море.

"В акватории Черного моря находится три боевых корабля и стандартно — один в акватории Азовского", — сообщил спикер.

Перед тем в Военно-морских силах сообщалось, что по состоянию на утро 3 января российский флот покидает свое присутствие в Черном море. Однако на дежурстве значительно уменьшилось количество кораблей, ракетоносители также заведены в пункты базирования.

Напомним, после запуска украинских зерновых коридоров в Черном море без привлечения РФ страна-агрессор пыталась искусственно усилить минную опасность. Россия с помощью тактической авиации сбрасывала у берегов Одесской области КАБ и морские мины.

Также мы писали, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.

Добавим, что с начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.