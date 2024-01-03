Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей Россия держит в Черном море arrow

В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей Россия держит в Черном море

3 января 2024 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей Россия держит в Черном море
Корабли в море. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В течение трех суток флот Российской Федерации держал в Черном море три ракетоносителя, на борту которых находится не менее 20 ракет класса "Калибр". Однако на сегодняшний день этих кораблей в море нет.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Ракетоносителей в Черном море нет

Плетенчук отметил, что, учитывая благоприятные погодные условия, по состоянию на утро 3 января украинские военные не фиксируют ни одного носителя "Калибров" в море.

"В акватории Черного моря находится три боевых корабля и стандартно — один в акватории Азовского", — сообщил спикер.

Перед тем в Военно-морских силах сообщалось, что по состоянию на утро 3 января российский флот покидает свое присутствие в Черном море. Однако на дежурстве значительно уменьшилось количество кораблей, ракетоносители также заведены в пункты базирования.

Напомним, после запуска украинских зерновых коридоров в Черном море без привлечения РФ страна-агрессор пыталась искусственно усилить минную опасность. Россия с помощью тактической авиации сбрасывала у берегов Одесской области КАБ и морские мины.

Также мы писали, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.

Добавим, что с начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме