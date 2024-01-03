У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі

Кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Протягом трьох діб флот Російської Федерації тримав у Чорному морі три ракетоносії, на борту яких щонайменше 20 ракет класу "Калібр". Проте станом на сьогодні цих кораблів у морі немає.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Плетенчук зазначив, що враховуючи сприятливі погодні умови, станом на ранок 3 січня українські військові не фіксують жодного носія "Калібрів" у морі.

"В акваторії Чорного моря перебувають три бойові кораблі і стандартно — один в акваторії Азовського", — повідомив речник.

Перед тим у Військово-морських силах повідомляли, станом на ранок 3 січня російський флот залишає свою присутність у Чорному морі. Однак на чергуванні суттєво зменшилася кількість кораблів, ракетоносії також заведені у пункти базування.

Нагадаємо, після запуску українських зернових коридорів у Чорному морі без залучення РФ країна-агресорка намагалася штучно посилити мінну небезпеку. Росія за допомогою тактичної авіації скидала біля берегів Одеської області КАБи та морські міни.

Також ми писали, що за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках.

Додамо, від початку серпня українським морським коридором скористувалося 400 цивільних суден. Вони транспортували понад 13 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.