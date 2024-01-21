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В Запорожье мужчина дважды выстрелил в прохожую и покончил жизнь самоубийством

21 января 2024 14:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожье мужчина дважды выстрелил в прохожую и покончил жизнь самоубийством
Место стрельбы в Запорожье. Иллюстративное фото: Нацполиция в Запорожской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Запорожье сегодня утром, 21 января, произошла стрельба в сквере Пограничников Александровского района. В результате инцидента погибла женщина и мужчина.

Об этом сообщает Нацполиция в Запорожской области.

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Об этом событии сообщила женщина, которая стала ее свидетелем.

По ее словам, неизвестный мужчина два раза выстрелил в прохожую женщину и находился неподалеку.

убийство женщины в Запорожье
Место стрельбы в Запорожье. Иллюстративное фото: Нацполиция в Запорожской области

"В то время, когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя. Медики пытались реанимировать пострадавшую, однако она скончалась в карете скорой", говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские территориального подразделения полиции, управление уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты.

Также все обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который начал драку и стрельбу в торгово-развлекательном центре "Никольский". Сам стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

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