В Запорожье мужчина дважды выстрелил в прохожую и покончил жизнь самоубийством
В Запорожье сегодня утром, 21 января, произошла стрельба в сквере Пограничников Александровского района. В результате инцидента погибла женщина и мужчина.
Об этом сообщает Нацполиция в Запорожской области.
Что известно о стрельбе в Запорожье 21 января
Об этом событии сообщила женщина, которая стала ее свидетелем.
По ее словам, неизвестный мужчина два раза выстрелил в прохожую женщину и находился неподалеку.
"В то время, когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя. Медики пытались реанимировать пострадавшую, однако она скончалась в карете скорой", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские территориального подразделения полиции, управление уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты.
Также все обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.
Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который начал драку и стрельбу в торгово-развлекательном центре "Никольский". Сам стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.
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