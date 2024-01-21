У Запоріжжі чоловік двічі вистрілив в перехожу та покінчив життя самогубством

Місце стрілянини у Запоріжжі. Ілюстративне фото: Нацполіція у Запорізькій області

У Запоріжжі сьогодні вранці, 21 січня, сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок цього інциденту загинула жінка та чоловік.

Про це повідомляє Нацполіція у Запорізькій області.

Читайте також:

Що відомо про стрілянину у Запоріжжі 21 січня

Про цю подію повідомила жінка, яка стала її свідком.

За її словами, невідомий чоловік два рази вистрілив у перехожу жінку та перебував неподалік.

Місце стрілянини у Запоріжжі. Ілюстративне фото: Нацполіція у Запорізькій області

"У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе. Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої", — йдеться у повідомленні.

Нині на місці події працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські й криміналісти.

Також всі обставини події та особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали чоловіка, який розпочав бійку та стрілянину у торговельно-розважальному центрі "Нікольський". Зазначається, що сам стрілок перебував у стані алкогольного сп'яніння.