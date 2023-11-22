В Житомирской области взрывы — вражеский обстрел

Дым после взрыва за городом. Фото: росСМИ

Взрывы в Житомирской области сейчас, 21 ноября, прогремели во время воздушной тревоги. Раньше громко было также и в соседней Киевской, где работала ПВО. Сейчас в Украине продолжается воздушная тревога, над "красными" областями шарят БПЛА.

О взрывах в Житомирской области сообщает Klymenko Time .

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Обновлено 00:06. Местные жители могут слышно взрывы в Житомирской области. Верим в нашу ПВО и дождемся информации от местных властей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Klymenko Time

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Политика страны"

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