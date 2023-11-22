В Житомирской области взрывы — вражеский обстрел
22 ноября 2023 00:04
обновлено: 00:11
Дым после взрыва за городом. Фото: росСМИ
Взрывы в Житомирской области сейчас, 21 ноября, прогремели во время воздушной тревоги. Раньше громко было также и в соседней Киевской, где работала ПВО. Сейчас в Украине продолжается воздушная тревога, над "красными" областями шарят БПЛА.
О взрывах в Житомирской области сообщает Klymenko Time .
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Обновлено 00:06. Местные жители могут слышно взрывы в Житомирской области. Верим в нашу ПВО и дождемся информации от местных властей.
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