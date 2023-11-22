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В Житомирской области взрывы — вражеский обстрел

22 ноября 2023 00:04
обновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Житомирской области взрывы — вражеский обстрел
Дым после взрыва за городом. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Житомирской области сейчас, 21 ноября, прогремели во время воздушной тревоги. Раньше громко было также и в соседней Киевской, где работала ПВО. Сейчас в Украине продолжается воздушная тревога, над "красными" областями шарят БПЛА.

О взрывах в Житомирской области сообщает Klymenko Time .

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Обновлено 00:06. Местные жители могут слышно взрывы в Житомирской области. Верим в нашу ПВО и дождемся информации от местных властей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Klymenko Time
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Klymenko Time
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Политика страны"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Политика страны"

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