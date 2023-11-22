У Житомирській області вибухи — ворожий обстріл
Вибухи в Житомирській області зараз, 21 листопада, прогриміли під час повітряної тривоги. Раніше гучно було також і в сусідній Київській, де працювала ППО. Наразі в Україні триває повітряна тривога, над "червоними" областями нишпорять БпЛА.
Про вибухи в Житомирській області повідомляє Klymenko Time.
Оновлено 00:06. Місцеві жителі можуть чути вибухи в Житомирській області. Віримо в нашу ППО та дочекаємось на інформацію від місцевої влади.
Оновлено 00:24. У багатьох областях пролунали відбої повітряної тривоги, однак небезпека в "червоних" регіонах досі триває. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Донецькій області.
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