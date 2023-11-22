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У Житомирській області вибухи — ворожий обстріл

22 листопада 2023 00:04
оновлено: 00:25
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Інна Буряк
редактор
У Житомирській області вибухи — ворожий обстріл
Дим після вибуху за містом. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Житомирській області зараз, 21 листопада, прогриміли під час повітряної тривоги. Раніше гучно було також і в сусідній Київській, де працювала ППО. Наразі в Україні триває повітряна тривога, над "червоними" областями нишпорять БпЛА.

Про вибухи в Житомирській області повідомляє Klymenko Time.

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Оновлено 00:06. Місцеві жителі можуть чути вибухи в Житомирській області. Віримо в нашу ППО та дочекаємось на інформацію від місцевої влади.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Захід Головне"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Захід Головне"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Политика страны"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Политика страны"

Оновлено 00:24. У багатьох областях пролунали відбої повітряної тривоги, однак небезпека в "червоних" регіонах досі триває. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Донецькій області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 22 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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